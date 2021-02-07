На Ставрополье за сутки коронаврусом заболело 224 человека

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с коронавирусной инфекцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболело 224 человека. Число зараженных достигло 44073. Также за последние сутки не удалось спасти пятерых пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших за весь период пандемии достигло 968. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Из хороших новостей: одолеть недуг смогли еще 115 пациентов.

С начала пандемии из-под меднаблюдения выписали 39 491 человек. На сегодняшний день проведено уже 1 миллион 267 тысяч тестирований для выявления новых фактов заражения.

По словам губернатора, заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь. В подавляющем большинстве случаев болезнь отступает и люди выздоравливают.

- Исключить возможность заражения поможет вакцинация. Все больше людей в крае делают прививки против COVID-19. Но для масштабного эффекта потребуется время. Поэтому по-прежнему важно соблюдать правила эпидемиологической профилактики. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.