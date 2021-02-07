На Ставрополье к 7 февраля от коронавируса привились более 30 тысяч человек

Вторым компонентом, то есть полностью привит, 5151 ставропольчанин. Накануне завершили иммунизацию 154 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 7 февраля иммунизирован 30065 человек. За минувшие сутки прививку первым компонентом получили 505 жителей Ставропольского края.

Вторым компонентом, то есть полностью привит, 5151 ставропольчанин. Накануне завершили иммунизацию 154 человек.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 12340 человек, из них закончили вакцинацию 900. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.