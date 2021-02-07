На Ставрополье в ДТП с грузовиком погибли два человека

Фото с места ДТП

Инцидент произошел 7 февраля, около 12:00, на «Обходе города Буденновска». Водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовым автомобилем ДАФ. От удара легковушка съехала в кювет.

В результате аварии 2 пассажира автомобиля ВАЗ скончались на месте. Жертвами происшествия стали 63-летний мужчина и 23-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД России.

Известно, что водитель легковушки и ребенок-пассажир полутора лет доставлены центральную районную больницу.

В момент аварии мальчик, очевидно, не был пристегнут удерживающим устройством, поэтому при ударе выпал из машины. Врачи борются за его жизнь, состояние тяжелое. Все участники ДТП не являются жителями Ставрополья.

По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.