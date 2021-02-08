В Ставрополе за выходные коммунальщики расчистили от снега 230 километров автодорог

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 6 и 7 февраля выпал обильный снегопад. За несколько часов высота снежного покрова достигла отметки в 25 см. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. По этой причине коммунальщикам пришлось работать в круглосуточном режиме.

Так, на очистку дорог и тротуаров Ставрополя вывели 110 единиц техники, которая работала в три смены.

Чтобы обеспечить безопасное движение транспорта, на городские дороги было высыпано более 4,2 тысячи тонн пескосоляной смеси.

Коммунальщикам понадобилось в среднем 5-8 часов, чтобы сделать один круг по городу и освободить его от снега.

За последние двое суток в краевом центре расчистили 230 км автодорог, 97 км тротуаров, 474 остановки и 61 сквер. Однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Ставрополе ожидается потепление, велика вероятность падения снега с крыш зданий.