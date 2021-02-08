На Ставрополье директор организации похитил 1,5 миллиона рублей при капремонте школы

Героем этого уголовного дела стал директор одной из организаций города Новопавловска Ставропольского края. Мужчина проводил ремонтные и подрядные работы.

Он заключил муниципальный контракт на осуществление капитального ремонта объектов одного из общеобразовательных учреждений на общую сумму более 10,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Выяснилось, что для получения незаконной прибыли руководитель организации намеренно завысил объемы выполненных работ, а также использовал отделочные материалы более низкого качества без согласования с заказчиком, несмотря на имеющиеся договоренности.

Согласно заключению эксперта стоимость работ, указанных в справках о стоимости и актах о приемке выполненных работ к муниципальному контракту незаконно завышена более чем на полтора миллиона рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».