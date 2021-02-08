На Ставрополье из-за жалоб на качество оказания услуг по пассажирским перевозкам пройдет операция «Автобус»

В Ставрополе на прошлой неделе в рамках всероссийской операции «Автобус» правоохранители провели рейды по безопасности пассажирских перевозок.

Дорожные полицейские применили метод скрытого контроля: на автомобиле без цветографической окраски госинспекторы проследовали по основным маршрутам следования автобусов и маршрутных такси и, фиксируя факты нарушения ПДД на видеокамеру, следовали за движением транспорта.

Среди основных нарушений водителей пассажирского транспорта, как показала практика: проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований разметки и правил маневрирования (водители не подавали сигнал при повороте, заезде к месту высадки и посадки пассажиров), неиспользование ремней безопасности и разговор по телефону во время движения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

По всем выявленным фактам составлены соответствующие административные материалы.

Кроме того, против трех предпринимателей направили информацию в Министерство транспорта для дальнейшей передачи в суд и прекращения действий свидетельств на право осуществления перевозок пассажиров. Это транспортные средства, следующие по маршруту №7, 14 и 40.

Руководство Госавтоинспекции Ставропольского края сообщает, что в связи с большим количеством жалоб на качество оказания услуг по пассажирским перевозкам проведение операции «Автобус» на территории региона будет продолжено.