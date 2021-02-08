В двух селах Ставрополья ввели карантин из-за гриппа и бешенства

В трех селах Ставропольского края ввели карантин из-за бешенства, выявленного у собак. Об этом сказано в распоряжениях губернатора.

В Ольгино, что в Петровском районе, закрыли из-за бешеной собаки. Нездоровое животное нашли на территории фермы. В радиусе 4 километров запрещено вывозить питомцев и скотину. Кроме того, в карантинную зону нельзя ввозить невакцинированных животных. Ограничительные меры действуют до 28 марта.

В селе Обильное Георгиевского городского округа ввели карантин из-за птичьего гриппа. Вирус нашли в двух местах. Под зону наблюдения попали другие поселки, в том числе - в Советском районе. Ограничительные меры снимут только после полной проверки.