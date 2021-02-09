Новым мэром Магаса стал сын религиозного деятеля

В Магасе (Ингушетия) на пост мэра избран Усман Аушев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Собрание совета депутатов прошло 8 февраля 2021 года.

- В дальнейшем, планов для реализации много, направленных на улучшение жизни столицы и горожан, - прокомментировал свое назначение Аушев.

Ранее он исполнял обязанности главы администрации. Прошлый градоначальник - Руслан Арсамаков - ушел с должности без объяснения причины. Незадолго до этого он попал в ДТП, в котором не пострадал.

Усман Аушев - сын религиозного деятеля Башира-Хаджи Аушева. Родился 31 августа 1986 года в Назрани. С 2006 года занимал посты в разных ведомствах. До настоящего времени председательствует в совете отцов при аппарате уполномоченного при главе Ингушетии по правам ребенка.