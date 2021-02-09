Впервые за 30 лет: в Северной Осетии идет масштабная реконструкция районной поликлиники

Фото: Инстаграм главы РСО - Алания.

Здание поликлиники Центральной районной больницы Пригородного района в селении Октябрьском было построено еще в 1988-м году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. И вот в ноябре прошлого года благодаря госпрограмме по развитию Северного Кавказа здесь началась масштабная реконструкция.

- Отремонтированное учреждение позволит улучшить качество медицинской помощи в районе, - написал на своей странице в Instagram глава РСО - Алания Вячеслав Битаров. - Реконструкция охватит все четырехэтажное здание: обновят фасад, заменят окна, двери, смонтируют два грузовых лифта. Также для поликлиники приобретут новое оборудование.

Сейчас здесь в разгаре демонтажные работы.

- После завершения реконструкции медучреждение будет соответствовать всем современным стандартам и нормам, - отметил Алан Черчесов, главный специалист Управления капитального строительства. - Фасад поликлиники обновится полностью, будет приобретено новое медицинское оборудование.

Работы планируется завершить до конца текущего года.

- Медицинские услуги в поликлинике получают порядка 103 тысяч жителей Пригородного района. После ремонта их ждёт новый уровень комфорта. Здание будет отвечать самым современным требованиям, вплоть до зоны Wi-Fi, конференц-зала, отдельного пункта скорой помощи, центра амбулаторной хирургии. Логистика переделана, спустили все диагностическое оборудование на 1-й этаж. Будет приобретено новое оборудование, в том числе и КТ- аппарат, - рассказал главврач Аскер Наниев.

КСТАТИ

В обновленной поликлинике предусмотрено разделение потоков больных и здоровых пациентов. Здесь же расположится помещение для неотложной помощи. Также будут кабинеты амбулаторной хирургии, стоматологии и инвазивной терапии. Развернут дневной стационар. Предусмотрена и комфортная зона ожидания.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2021 году на строительство и реконструкцию в республике важных объектов здравоохранения направят 156 065,6 тыс. руб., из них из федерального бюджета 145 140,9 тыс. руб.; из регионального - 10 924,6 тыс. руб.