На Ставрополье поступила новая партия вакцины от коронавируса

За весь период на иммунизацию через электронные ресурсы записались около 10 тыс. человек, половина из которых – люди старшего возраста Фото: Архив "КП"

Ставрополье получило новую партию вакцины от коронавируса. Край набирает темпы по иммунизации населения. Об этом сообщил министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

- Сегодня мы получили очередную партию - 15 120 доз двухкомпонентной вакцины. В ближайшее время ожидаем еще порядка 30 тыс. доз. Вакцины от Covid-19 хватит на всех желающих, - сообщил глава минздрава края.

Первая партия препарата Гам-Ковид-Вак («Спутник V») поступила в регион в сентябре 2020 года. А 18 января был дан старт массовой вакцинации. За короткий промежуток времени в регионе удалось привить 31 948 человек.

- Ставропольский край достиг хороших показателей среди регионов России по охвату населения вакцинацией. Сейчас примерный охват целевых групп, которых необходимо привить, прежде всего, составляет 2,85% от запланированного объема. Полный охват составит не менее 60% населения края, - сообщил министр.

Каждый день на Ставрополье первый компонент вакцины получают до 2,5 тыс. человек. Уже больше 5 тысяч - завершили полный цикл вакцинации двумя компонентами.

Для достижения хороших темпов иммунизации в крае открыты 50 прививочных пунктов, организована работа мобильных бригад.

Министр напомнил, что запись на иммунизацию доступна на региональном портале государственных услуг 26gosuslugi.ru, едином краевом портале здравоохранения zdrav26.ru, а также по телефонам регистратуры поликлиники по месту жительства и единому номеру «122».

За весь период на иммунизацию через электронные ресурсы записались около 10 тыс. человек, половина из которых – люди старшего возраста.