16 молодых семей Ставрополя в 2021 году смогут купить жилье с помощью соцвыплат

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В 2021 году 16 семей Ставрополя, в их числе 11 многодетных, получат сертификаты в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», больше известной как «Молодая семья».

Сейчас в городе специалисты оформляют документацию на получение субсидий из краевого бюджета. Всего на эти цели Ставрополю выделят более 14 млн рублей.

В программу может включиться молодая семья, в том числе неполная, где возраст каждого из супругов не превышает 35 лет.

Семья также должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и платежеспособной. Напомним, в 2020 на реализацию программы «Молодая семья» в крае выделили около 1 млрд рублей.

Благодаря этому 33 семьи Ставрополя смогли приобрести себе новое жилье с использованием соцвыплат.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 2021 году на Ставрополье мамы четверых детей могут выйти на пенсию досрочно. У них есть право оформить пенсию при достижении 56 лет. Матери троих детей, достигшие 57 лет, смогут выйти на пенсию с 2023 года.