В Ставрополе уничтожили взрывоопасный предмет

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по краю

Житель Ставрополья принес в городской отдел полиции управления Росгвардии предмет внешне схожий с ручной гранатой.

На место прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии.

Они идентифицировали ручную осколочную гранату Ф-1 со следами сильной металлической коррозии и вставленным в нее запалом.

Правоохранители транспортировали взрывоопасный предмет на специализированный полигон и уничтожили. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по краю.