В Дагестане и Чечне за 2020 год увеличилось число разводов

Данные опубликовал Росстат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росстат опубликовал актуальные данные по числу браков и разводов на Северном Кавказе.

Количество свадеб уменьшилось почти во всех субъектах СКФО. В Ставропольском крае число уменьшилось на 2935, в Дагестане - на 939, в Кабардино-Балкарии - на 576, в Северной Осетии - на 402, в Карачаево-Черкесии - на 308, в Ингушетии - 59. Рост наблюдается только в Чечне, где в 2020 году зарегистрировали на 367 союзов больше, чем в 2019.

ОБЩЕЕ ЧИСЛО БРАКОВ ЗА 2020 ГОД

1. Дагестан - 13 тысяч.

2. Ставропольский край - 12 тысяч.

3. Чечня - 8 тысяч.

4. Кабардино-Балкария - 3,9 тысяч.

5. Северная Осетия - 2,8 тысяч.

6. Карачаево-Черкесия - 1,9 тысяч.

7. Ингушетия - 1,8 тысяч.

Однако в республике стали чаще разводиться - число выросло на 242. Показатель также увеличился в Дагестане и Ингушетии - на 399 и 112 соответственно. В остальных регионах Северного Кавказа количество снизилось.

ОБЩЕЕ ЧИСЛО РАЗВОДОВ ЗА 2020 ГОД

1. Ставропольский край - 10 тысяч.

2. Дагестан - 5 тысяч.

3. Кабардино-Балкария - 2 тысячи.

4. Северная Осетия - 1,7 тысяч.

5. Чечня - 1,4 тысяч.

6. Карачаево-Черкесия - 1,3 тысяч.

7. Ингушетия - 510.