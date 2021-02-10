В Дагестане и Чечне за 2020 год увеличилось число разводов

Данные опубликовал Росстат
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Росстат опубликовал актуальные данные по числу браков и разводов на Северном Кавказе.
Количество свадеб уменьшилось почти во всех субъектах СКФО. В Ставропольском крае число уменьшилось на 2935, в Дагестане - на 939, в Кабардино-Балкарии - на 576, в Северной Осетии - на 402, в Карачаево-Черкесии - на 308, в Ингушетии - 59. Рост наблюдается только в Чечне, где в 2020 году зарегистрировали на 367 союзов больше, чем в 2019.
ОБЩЕЕ ЧИСЛО БРАКОВ ЗА 2020 ГОД
1. Дагестан - 13 тысяч.
2. Ставропольский край - 12 тысяч.
3. Чечня - 8 тысяч.
4. Кабардино-Балкария - 3,9 тысяч.
5. Северная Осетия - 2,8 тысяч.
6. Карачаево-Черкесия - 1,9 тысяч.
7. Ингушетия - 1,8 тысяч.
Однако в республике стали чаще разводиться - число выросло на 242. Показатель также увеличился в Дагестане и Ингушетии - на 399 и 112 соответственно. В остальных регионах Северного Кавказа количество снизилось.
ОБЩЕЕ ЧИСЛО РАЗВОДОВ ЗА 2020 ГОД
1. Ставропольский край - 10 тысяч.
2. Дагестан - 5 тысяч.
3. Кабардино-Балкария - 2 тысячи.
4. Северная Осетия - 1,7 тысяч.
5. Чечня - 1,4 тысяч.
6. Карачаево-Черкесия - 1,3 тысяч.
7. Ингушетия - 510.