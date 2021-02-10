Работников морга в Кабардино-Балкарии уличили в мошенничестве

В Кабардино-Балкарии полиция выявила факты мошенничества в морге.

- Руководитель подразделения, которое является филиалом ГКУ здравоохранения в сфере проведения судебно-медицинских экспертиз, вместе с двумя подчиненными требовали от родственников умерших оплачивать услуги, которые по закону оказываются моргом бесплатно, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в МВД республики.

А еще мошенники без специальной квалификации и медицинской лицензии бальзамировали тела за 5-15 тысяч рублей. Чтобы отвести от себя подозрения, они вовлекли в преступный бизнес женщину из Прохладного. Она открыла ритуальный магазин и все оплаты услуг проводила через свою фирму. Потом выручка попадал к руководителю подразделения, а он уже делил ее среди сотрудников морга.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники фигурантов, а также потерпевшие и сумма причинённого им ущерба, - комментируют в полиции.