Шесть человек скончались на Ставрополье от коронавируса за сутки

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 212 человек Фото: Александр АБРАМОВ

На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 988. За последние сутки скончались еще шесть человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 212 жителей края. За весь период пандемии число зараженных достигло 44943.

Число тех, кто сумел преодолеть недуг, вновь увеличилось и уже превысило 40,4 тысячи человек. В том числе, за минувший день выписано и снято с медицинского наблюдения 292 пациента.

На Ставрополье продолжается работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается. В крае провели свыше 1 миллиона 279 тысяч исследований на коронавирус. По словам Владимира Владимирова, заболевшим оказывается медицинская помощь. — Мы принимаем меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. В числе главных — вакцинация. Каждый день в крае делают прививку почти 1,5 тысячи человек. И эти темпы постепенно растут. Но важным средством защиты все еще остается профилактика. Соблюдайте меры предосторожности. Берегите себя и близких! Всем желаю только здоровья! — обратился глава региона к землякам.