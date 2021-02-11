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СКР прокомментировал сообщения о подмене погибших младенцев в Ставрополе

Эта история могла стать сюжетом «мыльной оперы»
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Эта история могла стать сюжетом «мыльной оперы»

Эта история могла стать сюжетом «мыльной оперы»

Следственный комитет России по Ставрополью провел проверку опубликованных в интернете сведений о подмене новорожденных в перинатальном центре. Следователи выяснили, что данные в видео не подтвердились.

Следователи опросили жену заявителя, которая призналась, что историю с родами выдумала. Кроме того, это подтверждается медицинским освидетельствованием женщины, согласно которому она никогда не рожала.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Напомним, что эта история вызвала большой резонанс в двух регионах: в Ставропольском крае и в Дагестане.

Вчера вечером, 10 февраля в сети появилось шокирующее видео. На кадрах - молодой отец рассказывает о подмене тел детей на кукол. Пропажу трупов мужчина обнаружил только на кладбище, около ямы.

По словам отца, Дауда Даудова, его жена родила 3 февраля в Ставрополе. 9 числа дети якобы умерли от кровоизлияния в мозг. Согласно показаниям мужчины, подмену совершили, когда проходило омывание тел.

- Проверить можно было только через вскрытие. По исламу, вскрывать тело нельзя, детей надо положить так, как они есть, - рассказывал Дауд. - Жена спустилась вниз и встретила людей, которые якобы пришли омывать человека. Мужчины пришли омывать женщину - тогда она в панике даже не подумала, что это неправильно. Женщину омывает обязательно женщина. Они ее успокоили, взяли детей, сказали: «Мы сейчас над ними покричим, помолимся, в саван укутаем и тебе отдадим».

После широкого резонанса к делу подключились власти Ставропольского края.

Специалисты сразу проверили базы всех региональных роддомов за этот и прошлый годы - имени "роженицы" не было ни в одном реестре. Отмечалось, что женщина даже не проходила консультацию у ставропольских врачей.

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Информацию, что нашумевшая история - выдумка, подтвердили губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и республиканское МВД (подробнее)

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