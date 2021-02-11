ЦИК предложил назначить Тарасова председателем избиркома Ставрополья

Центризбирком России рекомендовал назначить Сергея Тарасова на должность председателя избирательной комиссии Ставрополья. Об этом стало известно на заседании 10 февраля.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, председатель избирательной комиссии Ставрополья Евгений Демьянов ушел в отставку. Об этом сообщили по итогам 146-го заседания избиркома.

— Избирательной комиссией Ставрополья было рассмотрено и удовлетворено заявление председателя избирательной комиссии края Евгения Викторовича Демьянова о досрочном освобождении его от замещаемой должности председателя комиссии, — говорится в сообщении.

Евгений Демьянов возглавлял краевую избирательную комиссию чуть более 10 лет. Напомним, что он был назначен ЦИК России на эту должность 1 октября 2010 года.