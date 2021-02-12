Причина взрыва во Владикавказе 12 февраля 2021: следователи разбираются, что произошло с газовым оборудованием

Взрыв во Владикавказе прогремел рано утром

Названа предварительная причина взрыва во Владикавказе 12 февраля 2021 года. На месте ЧП параллельно работают спасательные службы и следователи.

Трехэтажное здание на улице Гагкаева во Владикавказе сложилось как карточный домик. Это произошло около 7:30 утра, поэтому, к счастью, ни в супермаркете, ни в стоматологии, которая расположена этажом выше, людей не было - только один охранник. Он чудом уцелел и уже рассказал детали случившегося.

Зампред правительства Северной Осетии Ирбек Томаев после общения с работающими на месте взрыва специалистами пояснил, что характер взрыва позволяет говорить об утечке газа. Но официальную причину чуть позже озвучат следователи.