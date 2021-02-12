Губернатор Ставрополья рассказал, как повлияла пандемия на экономику края

Пандемия серьезно повлияла на экономику. Тем не менее, промышленность Ставрополья по итогам прошедшего года показа рост. Индекс промышленного производства — 101 процент. Об этом сообщил губернатор региона.

— В том числе, мы увеличили выпуск продукции по таким направлениям, как продукты питания, текстиль, продукция химпрома, лекарственные средства, изделия из резины и пластмассы, электроника, оборудование и многим другим категориям, — рассказал Владимир Владимиров.

Кроме того, в рамках противодействия пандемии в крае были организованы новые виды производства. От защитных масок и антисептиков до рециркуляторов и комплектующих для ИВЛ.

Ситуацию в промышленном комплексе и направления поддержки отрасли накануне обсудили на заседании координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Северо-Кавказском федеральном округе.

Его провел президент РСПП Александр Николаевич Шохин. В работе принял участие полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Яковлевич Чайка.

— Одно из условий дальнейшей устойчивой работы нашей промышленности — обеспечение возможностей для вакцинации на предприятиях. Такая работа сейчас ведется, — заявил глава региона.