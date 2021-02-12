С прилавков Ставрополья изъяли более 60 кг мяса

Специалисты Роспотребнадзора сняли с продажи более 60 кг мясной продукции за различные нарушения. Об этом сообщили в краевом управлении ведомства.

Во время проверок в организациях торговли и общественного питания выявлены следующие нарушения: неудовлетворительное санитарно-техническое состояние объектов; — отсутствие маркировки разделочного инвентаря, дезинфицирующих средств; отсутствие водоснабжения и канализования; нарушения условий мытья инвентаря; реализация мясной продукции без необходимой маркировки с информацией для потребителей, с нарушением условий и сроков годности; отсутствие ценников на реализуемую мясную продукцию; несоблюдение правил личной гигиены; непрохождение работниками медицинского осмотра.

За выявленные нарушения специалисты вынесли 126 постановлений по делам об административных нарушениях с назначением административного наказания в виде штрафов на общую сумму 428,5 тыс. рублей и 15 постановлений о назначении наказаний в виде предупреждений.

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю напоминает, что приобретение мясной продукция в местах стихийной продажи может быть опасно для жизни и здоровья человека.

Мясную продукцию следует приобретать в стационарных торговых объектах, которые обеспечены водоснабжением. Для хранения мяса должно быть использовано холодильное оборудование.