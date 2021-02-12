В Кремле ознакомятся со скандалом вокруг видео со спикером парламента Дагестана

В Кремле ознакомятся со скандальной ситуацией вокруг спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, он видел сообщения о скандальном видео. Однако подробно разобрать ситуацию не успел. Он отметил, что «те, кто занимается внутренней политикой, наверняка с этим ознакомились».

Напомним, что во вторник появились сообщения о странном поведении спикера парламента Дагестана. На кадрах видео с Шихсаидовым он якобы говорил о том, что с представителями других партий нужно бороться нелегальными методами. В частности, предлагал подбросить наркотики.

Сам Шихсаидов немедленно отреагировал на ситуацию. Он заявил, что видео смонтировано и голос на записи принадлежит не ему. Спикер парламента Дагестана даже обратился с заявлением в следственное управление СКР республики.