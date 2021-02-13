На Ставрополье за пандемию умерли 999 пациентов с коронавирусом

В Ставропольском крае огласили актуальные данные по коронавирусу на 13 февраля. Сводку опубликовал губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях.

По состоянию на утро 13 февраля на Ставрополье:

- заразившихся - 45349 (+198);

- выздоровевших - 40962 (+257);

- умерших - 999 (+5).

За время пандемии в Ставропольском крае провели более 1,2 млн исследований.

- Пандемия продолжается, и защищать себя от угроз, которые она в себе несет, по-прежнему важно. Уберечься от вируса помогают вакцинация и меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором, - написал Владимиров.