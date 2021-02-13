Осетинский теннисист сыграет в 4 круге "Большого Шлема"

Теннисист из Владикавказа Аслан Карацев сыграет с 21-й ракеткой мира, канадцем Феликсом Оже-Альяссим в рамках 4 тура Кубка "Большого Шлема".

В одном из самых элитных теннисных турниров Карацев выступает впервые. До этого он выиграл итальянца Джанлуку Маджера (96 ракетка мира в рейтинге ATP), белоруса Егора Герасимова (78 ракетка) и Диего Шварцмана (девятая ракетка мира). Сам уроженец Владикавказа находится на 113 месте в списке ATP. Пока что Карацев не проиграл в турнире ни одного сета.

- Я не очень хорошо себя чувствовал на корте, а он играл потрясающе, сделал очень много виннерсов – я видел, что 50. Думаю, 50 виннерсов [выигранных очков - Прим.] против меня – это много. Я плохо подавал, и это было одним из ключевых моментов, потому что он комфортно себя чувствовал на приеме. Он все делал очень хорошо, отлично двигался, пробивал. Он заслужил победу, - комментировал поражение Диего Шварцман.

Встреча россиянина с Оже-Альяссим пройдет 14 февраля.