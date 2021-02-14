Завершены разборы завалов во Владикавказе, где взорвался магазин

Спасатели из ГУ МЧС по Северной Осетии завершили работы по разбору завалов на месте разрушенного от взрыва торгового центра во Владикавказе, где находились магазины и стоматологический кабинет. В пятницу, 12 февраля, в 7:24 мощный хлопок превратил трехэтажное здание в груду осколков, панелей и балок. Взрыв был настолько сильный, что жители домов в этом районе посчитали его за землетрясение. К счастью, никто не пострадал, поскольку магазины еще не работали. Предварительной причиной случившегося власти назвали утечку бытового газа. В республиканском СКР проводится проверка.