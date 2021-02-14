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Завершены разборы завалов во Владикавказе, где взорвался магазин

Вероятной причиной произошедшего назвали утечку бытового газа
Никита АВДЕЕВ
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Спасатели из ГУ МЧС по Северной Осетии завершили работы по разбору завалов на месте разрушенного от взрыва торгового центра во Владикавказе, где находились магазины и стоматологический кабинет. В пятницу, 12 февраля, в 7:24 мощный хлопок превратил трехэтажное здание в груду осколков, панелей и балок. Взрыв был настолько сильный, что жители домов в этом районе посчитали его за землетрясение. К счастью, никто не пострадал, поскольку магазины еще не работали. Предварительной причиной случившегося власти назвали утечку бытового газа. В республиканском СКР проводится проверка.

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