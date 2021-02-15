В Ставрополе приступили к благоустройству сквера в 204 квартале

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе приступили к благоустройству сквера на пересечении улиц Мимоз и Чехова в 204 квартале. На территории уже демонтируют старые конструкции. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Когда позволят погодные условия, сквер обретет новое асфальтобетонное покрытие, современные пешеходные дорожки и тротуары. Также там появятся игровое и спортивное оборудование, лавочки, урны. Украшением сквера станет фонтан.

Обеспечивать комфорт отдыхающих будут системы видеонаблюдения и наружного освещения. А красоту зеленых насаждений сохранит система автополива.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в зоопарке Ставрополя рассказали про появление нового обитателя.

Из зверинца в Краснодаре привезли павиана Федора. Самец возрастом 3,5 года живет в утепленном вольере и ест фрукты, отварной картофель и мясо курицы. Увидеть Федора получится в ближайшее время. В планах найти ему пару.