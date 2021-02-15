Госавтоинспекция Ставрополья просит водителей быть максимально бдительными
Накануне Ставрополь и близлежащие районы засыпало снегом, в регионе КМВ наблюдается обледение проезжей части.
По прогнозам синоптиков, погодные условия будут только ухудшаться. К вечеру температура опустится местами до минус 12 градусов, осадки в виде снега усилятся. Снежная и холодная погода продержится на Ставрополье до 1 марта.
Госавтоинспекция региона напоминает участникам дорожного движения, что результатом минусовой температуры и снежных осадков является гололед на дороге, снежные накаты, недостаточная видимость.
Автоинспекторы следят за дорожным движением: проверяют состояние дорог, сопровождают спецтехнику, осматривают территории обслуживания на предмет необходимости оказания помощи попавшим в трудную ситуацию участникам движения.
Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям региона быть предельно внимательными и бдительными.
Перепады температуры создают опасность возникновения аварийных ситуаций, главная причина которых – несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала и скоростного режима. Кроме того, при таких погодных условиях зачастую в ДТП попадают пешеходы.
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