Госавтоинспекция Ставрополья просит водителей быть максимально бдительными

Накануне Ставрополь и близлежащие районы засыпало снегом, в регионе КМВ наблюдается обледение проезжей части.

По прогнозам синоптиков, погодные условия будут только ухудшаться. К вечеру температура опустится местами до минус 12 градусов, осадки в виде снега усилятся. Снежная и холодная погода продержится на Ставрополье до 1 марта.

Госавтоинспекция региона напоминает участникам дорожного движения, что результатом минусовой температуры и снежных осадков является гололед на дороге, снежные накаты, недостаточная видимость.

Автоинспекторы следят за дорожным движением: проверяют состояние дорог, сопровождают спецтехнику, осматривают территории обслуживания на предмет необходимости оказания помощи попавшим в трудную ситуацию участникам движения.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям региона быть предельно внимательными и бдительными.

Перепады температуры создают опасность возникновения аварийных ситуаций, главная причина которых – несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала и скоростного режима. Кроме того, при таких погодных условиях зачастую в ДТП попадают пешеходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе на приют для животных подали заявление в полицию за отказ отдать щенка

Женщина возмутилась, что не смогла забрать собаку (подробнее)