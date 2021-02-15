Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Госавтоинспекция Ставрополья просит водителей быть максимально бдительными

По прогнозам синоптиков, погодные условия будут только ухудшаться
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий
Госавтоинспекция Ставрополья просит водителей быть максимально бдительными

Госавтоинспекция Ставрополья просит водителей быть максимально бдительными

Накануне Ставрополь и близлежащие районы засыпало снегом, в регионе КМВ наблюдается обледение проезжей части.

По прогнозам синоптиков, погодные условия будут только ухудшаться. К вечеру температура опустится местами до минус 12 градусов, осадки в виде снега усилятся. Снежная и холодная погода продержится на Ставрополье до 1 марта.

Госавтоинспекция региона напоминает участникам дорожного движения, что результатом минусовой температуры и снежных осадков является гололед на дороге, снежные накаты, недостаточная видимость.

Автоинспекторы следят за дорожным движением: проверяют состояние дорог, сопровождают спецтехнику, осматривают территории обслуживания на предмет необходимости оказания помощи попавшим в трудную ситуацию участникам движения.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям региона быть предельно внимательными и бдительными.

Перепады температуры создают опасность возникновения аварийных ситуаций, главная причина которых – несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала и скоростного режима. Кроме того, при таких погодных условиях зачастую в ДТП попадают пешеходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе на приют для животных подали заявление в полицию за отказ отдать щенка

Женщина возмутилась, что не смогла забрать собаку (подробнее)

ЧП