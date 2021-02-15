Прокуратура Ставрополья взяла на контроль расследование громкого ДТП

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП в поселке Григорополисская. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Авария случилась 13 февраля. Водитель сбил двух подростков и сбежал с места. Виновник установлен и задержан. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

- Постановлением прокурора района уголовное дело было изъято из следственного отдела ОМВД России по Новоалександровскому району и передано следователю межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю для дальнейшего расследования. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле прокурора Ставропольского края Александра Лоренца, - сообщает пресс-служба прокуратуры.