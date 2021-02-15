В Ставрополе на приют для животных подали заявление в полицию за отказ отдать щенка

Фото: https://vk.com/priyt_ld26

Случай произошел в Ставрополе. Одна из местных жительниц обратилась к правоохранителям с заявлением на приют для бездомных животных. Причина – женщине отказали отдать собаку.

По словам руководителю приюта Валентины, причина отказа может крыться в болезни животного. Не секрет, что сотрудники учреждения не будут отдавать ставропольцам недолеченных питомцев.

Бывают, конечно, случаи, когда животное нуждается в домашнем уходе, поэтому новым хозяевам могут дать нездоровых, но, это индивидуальные случаи. В первую очередь, это делается для уверенности, что с животными все будет хорошо.

По словам Валентины, животные отдаются в новые дома, когда они полностью здоровы, привиты и стерилизованы. До этого момента потенциальный владелец их может навещать. Но обычно все хотят уже здоровых питомцев.

- В приют часто привозят старых больных животных, подлечить то их можно, только от старости лекарства нет. Они, конечно, накормлены и ухожены, но им очень нужен дом, хотя бы уголок, но свой. Пользы от них большой не будет, но такого тепла и любви, как от взрослого, много пережившего животного, ни от кого не получишь! Есть еще момент: заняты места, в которых очень нуждаются больные и травмированные с улицы, им можно было бы помочь, но просто некуда посадить.. Если у вас дрогнуло сердце, если вам не жаль тарелки корма и теплого уголка для пожилой собаки или кошки, приходите знакомиться с нашими пенсионерами. Я очень верю, что отзывчивых добрых людей у нас много, - обратилась Валентина к землякам.