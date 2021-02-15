МЧС рассказало об опасностях непогоды в Ставропольском крае

МЧС по Ставропольскому краю предупредило о возможных неудобствах, которые может принести непогода.

По данным Гидрометцентра, 15 февраля в регионе ожидаются сильный снег, гололедица на дорогах и снежный накат. Температура упадет до минус 7 градусов, а 17 февраля - до минус 11.

- Вследствие этого, существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями работы транспорта, повреждением линий связи, ЛЭП, кровли, слабо закрепленных конструкций, нарушениями работы автодорожных, коммунальных служб и систем жизнеобеспечения, - сообщает МЧС по Ставропольскому краю.

В случае возникновения опасности ведомство рекомендует позвонить по единому телефону доверия управления - 8(8652)39-99-99.