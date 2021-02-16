На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 157 человек

Еще три пациента скончались от коронавируса за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 157 жителей края. Число зараженных достигло 45876.

Также за последние сутки от инфекции скончались еще три человека. Число умерших за весь период пандемии достигло 1011.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. К счастью, за прошлый день выписали еще 211 пациентов из-под наблюдения врачей.

Общее число тех, кто смог справиться с COVID-19 составляет 41,3 тысячи человек. В крае продолжается тестирование для выявления новых случаев заражения. Всего выполнено 1 миллион 297 тысяч исследований. С заболевшими работают медики.

- Защититься от угрозы со стороны коронавируса поможет вакцинация, которая набирает темпы в крае. Но также важно продолжать соблюдать правила эпидемиологической профилактики. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился к землякам губернатор Ставрополья.