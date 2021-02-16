На ставропольской дороге машина на летней резине увязла в снегу

На Ставрополье уже сутки бушует непогода, непрекращающийся снегопад создал массу проблем для сотрудников Госавтоинспекции и участников дорожного движения.

Так, накануне вечером в Грачевском районе наряд ДПС при патрулировании увидел стоящий на аварийных огнях автомобиль с прицепом, водитель которого пытался вручную выкопать увязшие в снегу колеса.

Выяснилось, что мужчина купил эту машину накануне и не успел переобуть на зимний вариант шин. Автомобиль на летней резине увяз в рыхлом снегу очень быстро, и чем дольше водитель пытался освободиться, тем основательней зарывались в снег колеса. Помощи ждать было не от кого: на практически пустой заснеженной трассе желающих помощь не нашлось.

Замерзшему и уставшему ставропольцу пришли на помощь автоинспекторы, которые с помощью буксировочного троса и саперной лопатки вытащили автомобиль.

После этого водитель смог продолжить движение по маршруту. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 16 февраля из-за сильного снегопада образовался транспортный коллапс. Со сложной ситуацией по пути на работу и учебу столкнулись жители краевого центра. Они вынуждены этим утром стоять в долгих пробках.