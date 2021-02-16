На Ставрополье из-за непогоды столкнулись легковушки, двое пострадали

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 16 февраля, около 09:00, на автодороге «Георгиевск –Новопавловск» в Кировском городском округе.

Водитель автомобиля Ситроен-С4 в зимних условиях не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Рено Логан. Рено от удара загорелось.

Оба водителя госпитализированы – 54-летний водитель Рено в реанимацию, 42-летний водитель Ситроен в отделение травматологии. Оба водителя – местные жители. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Госавтоинспекция Ставропольского края призывает ставропольцев максимально снижать скорость до безопасных значений во время передвижения, соблюдать боковой интервал и дистанцию, не совершать необдуманных маневров обгона, опережения, поворота и разворота.