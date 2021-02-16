В Ставропольском крае 17 февраля прогнозируется сильный снег

Ставропольцев просят подобрать не скользящую обувь с устойчивой, желательно – микропористой или ребристой подошвой Фото: Александр ДЕНИСОВ

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 17 февраля 2021 в крае ожидается: очень сильный снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Ставропольцев просят подобрать не скользящую обувь с устойчивой, желательно – микропористой или ребристой подошвой. Избегаи те длительного нахождения вблизи стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.

Сделаи те запас свечеи или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольских водителей 16 февраля 2021 года на время призвали отказаться от поездок из-за сильного снегопада. В первую очередь, это касается неопытных автомобилистов.

Если поездки не избежать, просят выбрать пониженный скоростной режим, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений, соблюдать дистанцию.

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