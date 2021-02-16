Глава Ставрополья продлил режим свободного посещения школ и детсадов

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора СК

Губернатор Владимир Владимиров продлил режим свободного посещения школ и детских садов. Об этом он объявил во время "Прямой линии".

Такое решение принято в связи с плохой погодой. Мера поможет обезопасить жизнь детей и работу коммунальных служб. Последний факт подтвердил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Мера продержится, как минимум, до 17 февраля включительно. Если погода не изменится, то режим продлится.

- Особенно это касается Кавминвод, тот снежный заряд, который был в Ставрополе, сейчас перемещается на курортный регион. Поэтому будет правильно, если дети пока останутся дома, если у родителей есть такая возможность. Они могут не посещать школу или детский сад, и это не будет считаться прогулом, - сказал Владимир Владимиров.

Задать вопрос главе Ставрополья можно по телефону: 8 (8652) 74-81-88 (Телефон доверия губернатора). А прислать видеовопросы принимаются на номер: 8-928-350-80-70.