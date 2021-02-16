Губернатор Ставрополья рассказал, почему, несмотря на вакцинацию от коронавируса, носит маску

Губернатор Ставрополья 16 февраля во время «прямой линии» рассказал землякам, как проходит вакцинация от коронавируса в крае. По его словам. Изначально планировали, что в сутки будут прививаться до 6 тысяч человек.

Однако пока эта цифра достигает до 2 тысяч. Во-первых, это связано с тем, что многие горожане пока боязненно относятся к этой процедуре. Здесь Владимир Владимиров привел себя в пример.

Он рассказал, что у него уже обнаружены антитела после вакцинации. Чувствует себя хорошо и защищено. Во-вторых, он отметил, что нужно больше пропагандировать. На данный момент – это пока единственный способ, который может защитить нас от коронавирусной инфекции.

Губернатору задали вопрос: Почему он носит маску, если он уже сделал вакцину. Владимир Владимиров ответил так:

- Если человек установил вставную челюсть, это же не значит, что не нужно теперь чистить зубы. Во-первых, это дисциплина. Напоминаю, что в нашем регионе до сих пор действует масочный режим и обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию. Коронавирус никуда не делся, он рядом ходит. Собственное убеждение, внимание и действия могут помочь уговорить людей старше 65 лет сделать прививку от коронавируса. Так как не секрет, что многие пенсионеры побаиваются.

Также Владимир Владимиров подчеркнул, что на сегодняшний день около 7 тысяч жителей старше 65 лет уже сделали привику от коронавируса.

Напомним, что сегодня, 16 февраля проходит «прямая линия» с губернатором Ставропольского края. Задать вопрос Владимирову можно по телефону: 8 (8652) 74-81-88 (Телефон доверия губернатора); видеовопросы принимаются на номер: 8-928-350-80-70.