Власти Ставрополья ожидают в апреле снять ограничения по коронавирусу

Ставропольский край может полностью открыться к апрелю 2021 года. Такими ожиданиями поделился губернатор Владимир Владимиров во время "Прямой линии".

Глава Ставрополья поделился ожиданиями по снятию ограничений, связанных с коронавирусом, после вопроса о проведении 9 Мая и "Бессмертного полка" в 2021 году.

- Мы начали разработку плана проведения массовых мероприятий. Пока что сноски на коронавирус нет. Мы ожидаем, что сможет полностью открыться к апрелю, - сказал губернатор Ставропольского края.

16 февраля на Ставрополье смягчили ограничения по проведению массовых мероприятий. Теперь читальные и зрительские залы могут заполняться на 50%.

Задать вопрос Владимирову можно по телефону: 8 (8652) 74-81-88 (Телефон доверия губернатора); видеовопросы принимаются на номер: 8-928-350-80-70.