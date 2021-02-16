Туристический поток на Ставрополье хотят увеличить до 5 млн в год

В Ставропольском крае хотят расширить туристический поток до 5 млн человек в год. Об этом сказал губернатор Владимир Владимиров.

Для этого в регионе расширяют перечень туристических услуг. По мнению главы Ставрополья, это разнообразие досуга поможет удовлетворить желания всех туристов и даст бизнесу заработать.

- Мы уже сейчас большую часть лечебного туризма. Почти 20% туристов приезжают в Ставропольский край. Это, конечно, много, но мы хотим увеличить этот показатель. Хотя бы до 40%, - сказал губернатор Владимиров.

Отметим, что в 2019 году в Ставропольском крае турпоток составил 1,6 млн человек.

Задать вопрос Владимирову можно по телефону: 8 (8652) 74-81-88 (Телефон доверия губернатора). А видеовопрос - отправить на номер: 8-928-350-80-70.