Губернатор рассказал, могут ли закрыться питьевые бюветы с минеральной водой на Ставрополье

Жителей Ставрополья волнует вопрос, могут ли закрыться питьевые бюветы с минеральной водой на КМВ. Об этом глава региона говорил на «прямой линии» 16 февраля:

- Вода в бюветах не может быть платной. Бюветы – это очарование наших курортов и огромная история. Поэтому они не должны и не будут закрываться. А если такой вопрос возник, то мы (власти) возьмет их на себя, - ответил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Глава ставропольского курорта Дмитрий Ворошилов сообщил, что в Пятигорске могут закрыться питьевые бюветы с минеральной водой. Об этом он поделился на своем канале в соцсети.

- Из-за спора между ООО «Курортное управление» (структура ФНПР) и АО «Кавминкурортресурсы» могут закрыться питьевые бюветы с минеральной водой в городе Пятигорске, - рассказал градоначальник.