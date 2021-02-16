В Ставропольском крае снизилось число заболевших пневмонией

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора СК

В Ставропольском крае уменьшился суточный прирост больных пневмонией. Из-за этого власти снижают инфекционный коечный фонд, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время "Прямой линии".

- Количество заболевших пневмонией за сутки снизилось. Было 200, стало 40. В связи с этим мы снижаем количество инфекционных коек, - сказал глава Ставрополья.

Еще 5 февраля были развернуты 4209 инфекционных коек, из которых заняты оказались - 2921. Сейчас же их - 3771, из которых свободными остаются больше 30%.

Жители Ставрополья могут задать вопрос Владимирову по телефону: 8 (8652) 74-81-88 (Телефон доверия губернатора). А записать видеовопрос возможно по номеру: 8-928-350-80-70.