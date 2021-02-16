Глава Ставрополья рассказал о планах на развитие здравоохранения

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал, как проходит Год здравоохранения в крае. Медицину развивают по трем федеральным проектам и семи - региональным, передает пресс-служба главы региона.

Прежде всего проекты связаны с модернизацией первичного звена здравоохранения. На этот аспект в 2021 году потратят более 2 млрд рублей.

- Если за предыдущие 8 лет на Ставрополье было создано 17 фельдшерско-акушерских пунктов, то в 2021 году будут построены 29 лечебных учреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов. Предполагается закупка 10 единиц высокотехнологичного оборудования для районных больниц и поликлиник, 104 машин для их автопарков. Это – большая работа, но она реально выполнима, - подчеркнул губернатор во время "Прямой линии".

По программе "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" купят 37 передвижных флюорографических и маммографических кабинетов. Их будут отправлять в малонаселенные места.

Еще одно направление, реализуемое в рамках Года здравоохранения – увеличение подготовки числа медицинских специалистов учебными заведениями края.