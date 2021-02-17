На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 162 человека

За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 162 жителей Ставрополья. За весь период пандемии число зараженных достигло 46038.

За последние сутки от инфекции скончались 6 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших в регионе достигло 1017. Из хороших новостей: за суткт выздоровело 277 человек. Для выявления новых случаев заболевания ежедневно проводятся новые тесты.

Всего — почти 1 миллион 300 тысяч исследований за весь период. Пациентам с коронавирусом оказывается помощь амбулаторно и в стационарах. Продолжает увеличиваться число вакцинированных. Прививку от COVID-19 на Ставрополье уже сделали почти 44 тысячи человек.