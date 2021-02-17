Режим самоизоляции для пожилых на Ставрополье продлили до 18 марта

В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 18 марта, следует из распоряжения губернатора Владимира Владимирова.

18 февраля заканчивается действие прошлого продления режима. Согласно тексту документу, ограничение будет работать еще месяц. За исполнением следят зампреды Правительства Ставрополья Александр Золотарев и Юрий Скворцов.

Ранее "КП - Северный Кавказ" писала, что власти края хотят снять все ограничения по коронавирусу к апрелю. Об этом объявил губернатор Владимир Владимиров во время "Прямой линии". Он заметил, что в разработке плана массовых мероприятий нет сноски на инфекцию.