В Ставрополе рассказали, что делать с незаконной перепланировкой в многоэтажном доме

Фото: пресс-служба управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции

Чтобы ремонт с перепланировкой не принес проблем, важно еще на этапе подготовки получить все необходимые разрешения. Самодеятельность способна обернуться крупными штрафами и требованием вернуть квадратным метрам прежний вид.

В госжилинспекцию Ставропольского края поступила информация о том, что в жилом помещении многоквартирного дома по проспекту Карла Маркса в краевом центре самовольно выполнена перепланировка. Внеплановая выездная проверка инспектора управления подтвердила факт переустройства квартиры.

По результатам проверки в отношении собственника помещения, которым является «Жилищная управляющая компания № 4», возбудили дело об административном правонарушении.

Владелец квартиры получил предписание об обращении в администрацию Ставрополя для установления срока и порядка устранения последствий, самовольно выполненных работ по перепланировке.

Материалы проверки ГЖИ были направлены в комитет градостроительства администрации Ставрополя, который обратился в Октябрьский районный суд Ставрополя с иском к управляющей организации. Суд удовлетворил исковые требования и обязал «Жилищную управляющую компанию № 4» за свой счет привести жилое помещение в первоначальное состояние.

На основании запроса администрации в феврале 2021 года инспектор госжилинспекции провел повторную проверку по данному адресу.Выяснилось, что решение суда исполнено: собственник квартиры возвел демонтированную ранее перегородку, восстановил дверной проем между помещениями, газовая плита и сантехническое оборудование возвращены на прежние места.

– В соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации помещение в многоквартирном доме может быть сохранено в переустроенном или перепланированном состоянии на основании решения суда, однако в данном случае суд оставил в силе требование о приведении квартиры в первоначальный вид, – прокомментировал начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев.