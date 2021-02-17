В 2021 году завершат реконструкцию корпуса инфекционного отделения в Буденновске

В Буденновске на 50% выполнена реконструкция корпуса на 34 койки инфекционного отделения краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1.

На обновление объекта выделено более 88 миллионов рублей. Работы проводятся на средства федерального и краевого бюджетов в рамках госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», сообщили в минстрое региона.

Двухэтажный корпус построили в 1968 году, с 2008-го он не эксплуатируется.

После реконструкции в нем будут отдельные боксы и полубоксы со всеми удобствами, отделение интенсивной терапии, процедурные кабинеты, физиокабинет, буфет, а также ряд других помещений, необходимых для полноценной работы медучреждения.

- Сегодня на объекте идет внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных сетей, штукатурят фасад. Завершение работ запланировано на этот год, - поделился министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.