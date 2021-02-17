На Ставрополье "изменнику Родины" изменили приговор от 1944 года

В Ставропольском крае обжаловали приговор Военного трибунала НКВД от 16 февраля 1944 года. Об этом сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.

Жителя Ставропольского края осудили по статье УК РСФСР "Измена Родине". Согласно доносу родственника осужденного, тот сотрудничал с немецкими войсками. За преступление его приговорили к 10 годам трудового лагеря, лишением прав на три года и конфискацией имущества. Прокуратура обжаловала приговор военного трибунала.

- В материалах уголовного дела не имеется доказательств доставления подсудимым сведений, составляющих военную или государственную тайну, выдачи или преследования им партизан, военнослужащих Красной Армии, советских активистов и членов их семей, принятия непосредственного участия в убийствах и насилиях над населением, грабежах и истреблении имущества граждан и имущества, принадлежащего государству, колхозам, кооперативным и общественным организациям, - сказано в сообщении.

Пятый кассационный суд удовлетворил представление прокуратуры и заменил статью на предполагающую наказание за пособничество. Подсудимому снизили наказание до 4 лет лишения свободы.