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Подросток задержан за стрельбу по ровеснику в Дагестане

Против 17-летнего местного жителя заведено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Дагестане возбудили уголовное дело против подростка за причинение тяжкого вреда здоровью 16-летнему местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.

29 января подростки собрались на футбольном поле в селе Аметеркмахи Акушинского района. 17-летний парень дважды выстрелил с 20 метров из пневматического пистолета. В результате потерпевший получил ранения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Подросток задержан. Его подозревают в преступлении, предусмотренном статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и с применением оружия".

Криминал