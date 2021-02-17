Подросток задержан за стрельбу по ровеснику в Дагестане

В Дагестане возбудили уголовное дело против подростка за причинение тяжкого вреда здоровью 16-летнему местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.

29 января подростки собрались на футбольном поле в селе Аметеркмахи Акушинского района. 17-летний парень дважды выстрелил с 20 метров из пневматического пистолета. В результате потерпевший получил ранения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Подросток задержан. Его подозревают в преступлении, предусмотренном статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и с применением оружия".