В Ставрополе мужчина разбил стекла автобусной остановки из-за того, что не смог купить спиртное

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный повредил остановочный павильон в Ставрополе.

Правоохранители нашли злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за аналогичные преступления, 39-летний житель краевого центра.

Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что ночью пришел в магазин, чтобы купить спиртное, но так как было уже поздно, алкоголь ему не продали. Этот факт очень разозлил рецидивиста.

И чтобы выплеснуть свою негативную энергию, житель Ставрополя камнем разбил стекло остановки.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по стать «Вандализм». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.