Внезапная смерть водителя на ставропольской дороге могла стать причиной аварии

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

В Предгорном районе проблемы со здоровьем водителя могли привести к смертельной аварии. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью. По данным ведомства, инцидент произошел 18 февраля, около 08:00, на автодороге «Лермонтов-Черкесск».

Водитель «Лады Гранты» ехал в сторону Черкесска. Мужчина не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, съехал с дороги. Машина перевернулась.

На место происшествия прибыли медики. Они констатировали смерть 46-летнего жителя Предгорного района. Выяснилось, что погибший к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

А в момент ДТП ехал после рабочей смены. Среди версий рассматривается плохое самочувствие водителя. Эксперты установят точную причину смерти.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Веденском районе Чечни в пропасть сорвался микроавтобус с пассажирами. По предварительной информации, в ДТП погиб один человек. Подробностей о числе пострадавших пока нет