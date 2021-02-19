Погода в Ставрополе на сегодня, 19 февраля 2021: все холоднее и холоднее

Зима в Ставрополе пока не сдает свои права Фото: Василий Вахрин

Погода в Ставрополе на сегодня, 19 февраля 2021 года, напомнит - не зря в Древней Руси февраль назывался лютый! Это название, кстати, до сих пор сохранилось в белорусском и украинском языках.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в ночные часы и рано утром температура воздуха составит -14...-16 градусов. К обеду она прыгнет сразу на 10 градусов вверх, ветер усилится до 6-8 м/с, но небо останется чистым.

Осадков, которые доставили столько неприятностей в последние дни, не ожидается. Максимум, что будет - это изморозь.