На Ставрополье наказали рабочего за гибель прохожего под тракторным прицепом

Инцидент произошел в конце ноября 2020 года на предприятии в Шпаковском районе Ставрополья. Рабочий, зная, что на прицепе, присоединенном к трактору нет тормозной системы, отсоединил прицеп. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

При этом рабочий понимал, что тракторный прицеп может сбить находящегося вблизи него потерпевшего и причинить ему травмы. К несчастью, прицеп покатился и сбил мужчину, который от полученных травм скончался.

12 января по данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности».

Теперь прокуратура Шпаковского района проводит проверку в муниципальном унитарном предприятии на предмет соблюдения требований трудового законодательства в связи с гибелью прохожего под колесами тракторного прицепа, используемого для вывоза бытовых отходов.